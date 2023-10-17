Filistin polisinden hastane saldırısını protesto edenlere müdahale

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Tubas kentlerinde Filistinliler, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasına tepki göstererek, gösteriler düzenledi.
Basında yer alan haberlerde, Filistin güvenlik güçlerinin, çeşitli kentlerde merkezlere yürüyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kaydedildi.
Sosyal paylaşım sitelerinde de polisin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde göstericilere göz yaşartıcı gaz kullandığı görüntüler yer aldı.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.