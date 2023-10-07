İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı: 198 Filistinli hayatını kaybetti

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası İsrail ordusu, 'savaş durumu' ilan ederek onlarca savaş uçağıyla Gazze'nin Güney şeridine bomba yağdırmaya başladı. Öte yandan İsrail Kuvvetleri (IDF), Hamas'a karşı 'Demir Kılıçlar Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

198 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin öldüğü, 1610 kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından,"Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin yaralandığı belirtildi. Can kayıplarının olduğu bölgelere ilişkin bilgi verilmezken, verilerin saat başı güncelleneceği aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD'DEN İŞGALCİ İSRAİL'E DESTEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu'yu telefonla arayan Biden, ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediğini söyledi.

Netanyahu'nun da Biden'a koşulsuz desteği için teşekkür ederek, "İsrail'in sonunda kazanacağı uzun sürecek, güçlü bir harekatın şart olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştüğü ve iki liderin de İsrail'e desteğini açıkladığı ifade edildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda, İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiği, yaralıların 1000'i geçtiği bildirildi.

HAMAS: ESİR ALINAN İSRAİLLİLER ARASINDA ÜST DÜZEY SUBAYLAR VAR

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var." dedi.

Çok sayıda İsraillinin esir alındığını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu ifade eden Aruri, "savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aruri, "Kassam Tugayları, kutsalların çiğnenmesini kabul etmeyecek. Filistinlilerin tutuklanmasını, yerleşim birimleri inşasını ve Gazze'ye ablukanın sürmesini kabul etmeyeceğiz. Halkımızın onuru ve özgürlüğü için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlediğinde yaptıkları uyarıların dinlemediğini kaydeden Aruri, "İsrail'in şu an caydırıcılık denklemini yeniden oluşturmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" söyledi.

Aruri, "Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız." ifadesini kullandı.