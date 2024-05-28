Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail çadırlardaki 21 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah'ın batısındaki Mevasi bölgesini hedef aldığı saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in Mevasi'de düzenlediği saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 64 kişinin ise yaralandığı aktarıldı



İsrail daha önce yaptığı açıklamalarda Mevasi bölgesini "güvenli" olarak tanımlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 11 Mayıs'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağı, bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısında bulunmuştu.

Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini istemişti.