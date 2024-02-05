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Dünya

Filistin Sınır Kapıları İdaresi'nden yardım çağrısı

İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda maddelerinin tükendiği ve gelen yardımların ihtiyaçları karşılamadığı belirtildi.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 22:46 - Güncelleme:
Filistin Sınır Kapıları İdaresi'nden yardım çağrısı
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Filistin Sınır Kapıları İdaresi Sözcüsü Hişam Advan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye günlük ortalama 100 yardım tırı girdiğini ancak bunun yaşanan felaketle kıyaslandığında çok düşük bir sayı olduğunu kaydetti.

"Savaş öncesinde günlük yaklaşık 500 tır girişi oluyordu. Üstelik o zaman Gazze'de mal stoku vardı. Şimdi ise her şey tükenmiş durumda." diyen Advan, gelen yardımların ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığını ve çok daha fazla miktarda yardıma ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Advan, Filistinlilerin hayatının kurtarılması için Gazze'ye daha fazla yardım girişi yapılması çağrısında bulundu.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yapılan insan geçişlerine dair Advan, Mısır pasaportu sahipleri, yabancı uyruklu kişiler, hasta ve yaralılar gibi istisnai durumların girişi için çalışan sınır kapısının sürekli olarak açık kalması gerektiğini söyledi.

Filistin Kızılayı dün, İsrail'in 4 aydır yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'ne, 21 Ekim-1 Şubat tarihleri arasında Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapıları üzerinden 9 bin 831 yardım tırının girdiğini açıklamıştı.

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