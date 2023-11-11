Filistin televizyonu duyurdu: İsrail peş peşe şiddetli saldırılar düzenliyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 36 gündür devam ediyor.

İSRAİL GÜÇLERİ GAZZE'DEKİ ŞİFA HASTANESİNİN AMELİYATHANE BÖLÜMÜNÜ VURDU

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü bombaladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'deki hükümetin defalarca reddetmesine rağmen, "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla Şifa Hastanesi ve çevresini bombalıyor.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL'İN SALDIRILARI NEDENİYLE ŞİFA HASTANESİ HİZMET DIŞI KALDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesinin hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Şifa Hastanesini kuşatmaya aldığını aktardı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) üzerlerinde yoğun uçuşlar yaptığını belirten Kudra, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Şifa Hastanesi yerleşkesinde mahsur kalmış durumdayız. Şunu söyleyebiliriz: İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı."

Hastanedeki yoğun bakım ve çocuk bölümlerindeki hizmetlerin durduğunu ve oksijen cihazlarının da çalışmadığını vurgulayan Kudra, "İki hastayı kaybettik ve hastane içerisinde açılan yoğun ateş sebebiyle diğer hastalar da tehdit altındalar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Şifa Hastanesinin ameliyat binasının 5 katını hedef aldığı söyleyen Kudra, İsrail ordusunun yoğun saldırılarından dolayı kendilerinin de bir bölümden diğer bir bölüme geçemediklerinin altını çizdi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki hastaneler son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İletişim ve internet kesintileri nedeniyle bugün Gazze'deki can kayıpları sayılamadı

Filistin televizyonu: İsrail, Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenliyor

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'e karşı ilk kez Burkan ve Katyuşa füzeleri kullanmaya başladık

Avustralya'da Filistin yanlısı grup, İsrail'e ait kargo gemisinin limana demirlemesini engelledi

Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta ve hastaneye doğrudan ateş açılması yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında paniğe yol açtı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca sivilin öldürüldüğü El-Burak Okulu'nu hedef aldığını kabul etti.

İsrail ordusunun yoğun saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Cerrahi Bölüm Başkanı Dr. Mervan Ebu Sada, İsrail güçlerinin bugün hastanenin yoğun bakım ünitesini bombaladığını söyledi.

Kızılhaç Başkanı Rocca: Yeter! Uluslararası toplum Gazze'deki durumu nasıl kabullenebilir? Kudüs Hastanesi'nde kuvözdeki bebekler ve yoğun bakımdaki hastalar hayati risk altında.

İran Cumhurbaşkanı Reisi: İslam ülkeleri, Filistin halkını silahlandırmalı ve İsrail ordusunu terörist örgüt ilan etmelidir.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail ve onu destekleyen, koruyan herkes; her çocuğun, kadının ve Filistinlinin öldürülmesi ve yaralanmasından tam olarak sorumludur.

Katar Emiri Şeyh Temim: Sağlık tesislerinin hedef alınmasını ve bunun kanıtlanmamış iddialarla meşrulaştırılmasını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarına düzenlenen saldırıların son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah: "İsrail'in Gazze'ye su ve gıda girişini engellemesi savaş suçudur."

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Halkımızın Gazze ya da Batı Şeria'da yerinden edilmesi yönündeki tüm çabaları kesin olarak reddediyoruz."

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman: "Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonların derhal durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönündeki talebimizi yineliyoruz."

İsrail ordusunun abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Şifa Hastanesi'ndeki bebeklerin durumuna ait bilgileri düzeltti Filistinli Bakan Keyle, "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bakanlık sonraki açıklamasında ifadeleri, "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebekten bazılarının oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği, hastanelere yakıt götürülmemesi halinde ise geri kalanlar için bunun ölüm cezası olacağı" şeklinde düzeltti.

Filistin Sağlık Bakanı: Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra: Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik.

İsrail ordusu Filistinlileri zorla göç ettirdiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde de vurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki hükümet: İsrail güçleri Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurdu.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Zehrani bölgesinde bir kamyoneti hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi hedef aldığı hava saldırılarında 13 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı, 3'ü çocuk 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıları nedeniyle burada ölüp de defnedilemeyen Filistinlilerin bugün burada kazılacak toplu mezara gömüleceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'deki 1 milyon çocuğun uçurumun kenarında yaşadığını belirtti.

07:10 El Cezire: Şifa Hastanesi'ndeki gazetecilerle iletişimimiz kesildi.

07:09 Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'ndeki personelle iletişimimiz kesildi.

07:03 Brezilya'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek için ABD Konsolosluğuna yürüdü.

06:21 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de hastanelere düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "Gazze'de 3 hastanenin bombalanması yeni bir savaş suçudur." dedi.

06:08 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde gece baskınları düzenledi.

05:41 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) iki daimi üyesi Rusya ve Çin, İsrail ordusunun yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de acil ateşkes ve sonrasında kalıcı bir çözüm konusunda ortak görüş ortaya koydu.

04:03 Japonya, Orta Doğu'da iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin'in ekonomik bağımsızlığına verilen desteğin de son derece önemli olduğunu bildirdi.

03:23 Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin cumartesi günü Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu.

03:08 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de sahadaki durumu anlatmanın imkansız olduğunu belirtti.

02:32 İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir gün içinde 6 hastaneyi birden hedef aldı.

02:22 Gazze'deki Hamas hareketi, kentin batısındaki Şifa Hastanesi'nde sivillerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasından ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden'i sorumlu tuttu.

01:58 İsrail, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine yeniden saldırı düzenledi.

01:46 İsrail, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde bulunan Endenozya Hastanesi'nin yakınını bombaladı.

01:32 İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binası önünde düzenlenen eyleme üniformalarıyla katılan sağlık çalışanları, gözyaşları içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen meslektaşlarını andı ve "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu.

01:26 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirterek, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

01:21 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılardan kaçarak güneydeki Nasır Hastanesi'ne sığınan Filistinliler, yolda yaşadıklarını "kıyamet dehşetine" benzetti.

01:10 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimsenin güvende olmadığını belirtti.

00:40 Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrailli politikacıların Gazze'deki gazetecileri hedef alan paylaşımlarını kınadı.

00:17 ABD genelinde siyahi topluma ait kiliseleri temsil eden 900'den fazla siyahi Hristiyan inancı lideri, New York Times (NYT) gazetesine verdikleri tam sayfa ilanda Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

00:14 Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail'e karşı direnişin, hukuken zorunlu ve uluslararası kanunlarda meşru olduğunu belirterek, "Filistin direnişinin işgal altındaki topraklarda yaptığı kesinlikle terör değildir." dedi.

00:06 Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, yarın gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) olağanüstü toplantısında İsrail'e karşı somut adımlar atılması konusunda umutlu olduklarını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.