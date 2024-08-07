Filistin, UCM'nin İsrailli yetkilileri yargılama yetkisi olduğu beyanını iletti

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 306. gününde sürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması talebini değerlendiren UCM'nin ilgili ön inceleme dairesine beyanını sundu.

Filistin'in sunduğu beyanda, UCM'nin Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisine sahip olduğu vurgulandı.

UCM'yi siyasallaştırmaya veya yasal yargı yetkisini baltalamaya yönelik girişimlerin Filistin halkını adaletten mahrum bırakacağına dikkati çekilen beyanda, UCM'den bu tür girişimleri kesin bir şekilde reddetmesi talep edildi.

- "BAZI ULUSLARARASI ÇEVRELER UCM'NİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"



Filistin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşların İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Ömer Avadullah, Filistin TV'ye yaptığı açıklamada, "Bazı uluslararası çevreler, İsrailli suçluların uluslararası adalete teslim edilmesinde belirleyici an geldiğinde, mahkemenin yargı yetkisine sahip olmadığını iddia ederek mahkemenin işleyişini engellemeye çalıştı." dedi.

İngiltere'nin, Netanyahu ve Gallant hakkında UCM'den yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin yaptığı ve daha sonra geri çektiği itiraza değinen Avadullah, bu sebeple UCM'nin İsrail vatandaşları hakkında yargı yetkisi kullanıp kullanamayacağı konusunda çok sayıda devlet ve uluslararası kuruluştan beyan istediğini hatırlattı.

Avadullah, Filistin'in sunduğu beyanla "UCM'nin maruz kaldığı şantaj kampanyaları gölgesinde mahkemenin İsrailliler hakkındaki yargı yetkisini vurgulamak istediğini" anlattı.

Filistin'in beyanına ilişkin Avadullah, Filistin'in, İsrailli savaş suçlularını kendi yargı sistemiyle hakim karşısına çıkartamadığı ve diğer ülkelerin de böyle bir alan açmadığı için UCM'nin bu yetkisinin bulunduğunun altını çizdi.

Avadullah, bazı ülkelerin engellemesi sebebiyle UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında uluslararası yakalama kararını geç de olsa çıkarmasını umduğunu ifade etti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:40 Filistin, UCM'nin İsrailli yetkilileri yargılama yetkisi olduğu beyanını iletti

02:32 İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını kınamayarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Tel Aviv'e karşı etkili ve caydırıcı karar alınmasına engel olarak fiilen tüm diplomatik kanalları tıkadığını bildirdi

01:57 İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına, Yahya Sinvar'ın seçilmesinin "sürpriz" olduğunu ve bu durumun İsrail'e, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösterilen Sinvar'ın hayatta olduğu ile "Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu" mesajını verdiğini duyurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı kısıtlamalarla El Halil kentindeki Filistinlileri sağlık hizmetlerinden mahrum ettiğini bildirdi

00:25 İsrail ordusunun "güvenli bölge" ilan ettiği Mevasi'deki kampa düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

00:26 Yemen'deki Husi güçlerinin Ekim 2023'ten bu yana 41 İsrail gemisini hedef aldığı belirtildi