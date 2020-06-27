Filistin ve İspanya 4 yıllık mutabakat anlaşması imzaladı

Star.com.tr 27 Haziran 2020 Cumartesi 13:11 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 13:12

Filistin ve İspanya arasında 100 milyon Euro değerinde ekonomik kalkınma ve işbirliği kapsamında dört yıllık bir mutabakat anlaşması imzalandı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Malki ve İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya tarafından imzalanan anlaşma, istihdam sektörü, Filistin ekonomisi, tarım ve su sektörüne destek içeriyor.

İmzalanan anlaşmanın bölgede barış ve istikrarı teşvik edeceğini belirten Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed Iştiyye, "Bugün imzalanan bu anlaşma ile İspanya ve diğer ülkelerin İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Filistin ile birlikte durduğunu gösterdi" dedi.

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