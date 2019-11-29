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Filistin, Yahudi yerleşimlerinin durdurulmasına yönelik BM kararının uygulanmasını istiyor

Filistin Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yahudi yerleşim yerlerinin inşasının durdurulması yönündeki kararının uygulanması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

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Filistin Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Yahudi yerleşim yerlerinin inşasının durdurulması yönündeki kararının uygulanması için uluslararası topluma çağrı yaptı.
 
Filistin Adalet Bakanlığından 29 Kasım Filistin Halkı ile Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nın 2016'da, yerleşim yerlerinin inşasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu, barışa engel teşkil ettiği ve bunların durdurulması yönündeki 2334 sayılı kararı hatırlatıldı.
 
Söz konusu karar gereğince yerleşim yerlerinin inşasının durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, "BM'nin, işgali sona erdiren ve Filistin halkının ulusal haklarını kullanabilmesini sağlayan adil ve kapsamlı bir çözüm bulununcaya kadar Filistin konusunda değişmez bir sorumluluğu vardır." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumdan Uluslararası Adalet Divanı'nın "Batı Şeria'daki ayrım duvarının meşru olmadığı" yönündeki kararının da uygulanması istendi.
 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda, Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

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