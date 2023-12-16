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Dünya

''Filistin yönetimi Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte''

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin 'Filistin yönetimi, Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte ve kabiliyettedir. Sorun şu ki, konuyu daha geniş bağlamda ele almadan onlardan bunu yapmalarını isteyemeyiz.' dedi.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 01:18 - Güncelleme:
''Filistin yönetimi Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte''
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bin Ferhan, Gazze ve nasıl yönetildiği hakkında konuşabilmenin tek yolunun Filistin'de neler yaşandığına dair "daha geniş bir değerlendirmeye sahip olmak" olduğunu aktardı.

Gazze'nin geleceğine ilişkin bin Ferhan, "Filistin yönetimi, Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte ve kabiliyettedir. Sorun şu ki, konuyu daha geniş bağlamda ele almadan onlardan bunu yapmalarını isteyemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

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