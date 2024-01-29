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Dünya

Filistin yönetimi: Gazze'nin yeniden inşası yıllar alacak

Filistin yönetimi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarının yol açtığı yıkım sebebiyle 'Gazze'nin yeniden inşasının yıllar alacağını' belirtti.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 16:19 - Güncelleme:
Filistin yönetimi: Gazze'nin yeniden inşası yıllar alacak
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Filistin yönetiminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden görüntülere yer verilerek, bölgedeki yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

Görüntüler eşliğindeki açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hastaneler, okullar, üniversiteler, ibadet yerleri dahil yaşanan evler yok edildi. Sığınacak yer yok. Gidecek yer yok. Gazze'de yaşanacak yer kalmadı, güneyde de yıkım devam ediyor. Gazze'nin yeniden inşası yıllar alacak."

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze şehri 7 Ekim'den bu yana yıkıcı saldırıların hedefi olan başlıca bölgeler arasında yer alırken Dünya Bankası verilerine göre 132 binden fazla bina ağır hasar gördü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı.

  • Filistin yeniden inşa
  • Gazze saldırıları
  • İsrail yıkımı

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