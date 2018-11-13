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Filistin yönetimi Gazze Şeridi'ne ilaç gönderecek

Filistin yönetimi Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmesi için çalışma başlattı.

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Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın Batı Şeria'nın Nablus kentindeki depolarından Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Avad, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı üzerine ilaç ve tıbbi malzemelerin en kısa sürede Gazze'ye ulaştırılacağını aktardı.

İsrail ordusunun dün geceden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 5 Filistinli şehit oldu, 20 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Abbas yurt dışı ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı.

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