Filistin yönetimi: Katliamlardan ABD sorumlu

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırının akabinde bir açıklama yaptı.



Açıklamasında Ebu Rudeyne, "İsrail tarafından işlenen katliamlardan tümüyle ABD'yi sorumlu tutuyoruz ve ABD'yi her şeyi yıkacak ve kimseye barış ve güvenlik getirmeyecek tehlikeli bir aşamaya evrilen bu savaşı durdurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.



Nusayrat Mülteci Kampı'nda onlarca kişinin ölmesine neden olan saldırı dahil olmak üzere Filistin halkına karşı her gün işlenen kanlı katliamlar serisinin, soykırımın devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma "bu kanlı katliamları durdurmak için derhal müdahale etme ve İsrail'i uluslararası kararları hiçe sayan bu eylemlerine bir an evvel son vermeye zorlama" çağrısı yaptı.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.