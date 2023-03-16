Filistin yönetiminden İsrail güçlerinin 4 kişiyi öldürdüğü Cenin baskınına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilere yönelik işlenen suçların cezasız kaldığı için sürdürüldüğünü söyledi.



Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine de, "İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin kentindeki katliamla tansiyonu yükseltmeye çalıştığını" vurguladı.

ABD yönetimine, İsrail'in tek taraflı eylemlerini durdurması ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlaması çağrısında bulunan Ebu Redine, şunları kaydetti:

"İsrail'in devam eden saldırgan eylemleri, Ramazan ayında gerilimin engellenmesi yönünde sarf edilen tüm uluslararası çabaların aksine Tel Aviv'in olayların sakinleşmesiyle ilgilenmediğini gösteriyor."

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh da, İsrail güçlerinin Cenin'deki baskınına tepki göstererek, "sivilleri infaz etme politikalarını, daha fazla Filistinliyi öldürmeyi hedefleyen, önceden alınmış kararlar" olarak nitelendirdi.



Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskınını "katliam" olarak nitelendirdi.

Fetih Hareketi açıklamasında ise İsrail ordusunun infazlarla Filistin halkını korkutamayacağı ifade edildi.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin'de açtığı ateş sonucu biri çocuk 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, gerçek mermi ve şarapneller nedeniyle 5'i ağır olmak üzere 23 Filistinlinin de yaralandığını açıklamıştı.