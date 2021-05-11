Filistin'de bayram kutlaması yapılmayacak

AA 11 Mayıs 2021 Salı 01:14 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 01:14

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırısındaki şehitlerden dolayı Ramazan Bayramı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas'ın aldığı karar uyarınca, ülkede dini ibadetlerin dışında herhangi bir bayram kutlaması yapılmayacak, yas dolayısıyla bayraklar yarıya indirilecek.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

