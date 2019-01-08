Filistin’de büyük tehlike iç çatışma

Filistin’de Gazze’yi kontrol elen Hamas ve Batı Şeria’yı yöneten Fetih hareketi arasında son dönemde büyüyen gerilimin Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı çıkmaza soktuğu ve gerginliğin Gazze Şeridi ile Batı Şeria’yı birbirinden tamamen koparabileceği ifade ediliyor. Yaşanan gerginliğin, Filistin’de birlik ve beraberliği doğrudan hedef aldığını, bundan faydalanacak tarafın da İsrail olacağını ifade ediliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 22 Aralık’ta Filistin Yasama Meclisi’ni fesh ettiğini açıklaması, Hamas tarafından anayasal ve hukuki değeri olmayan tek taraflı bir adım olarak nitelendirildi. Filistin yönetiminin Nisan 2017’den beri Gazze Şeridi’ne uyguladığı “idari ve mali uygulamalarla” Gazze’de maaş ve diğer gelirlerde kesintiye gidilmesi de Fetih-Hamas gerginliğindeki bir diğer başlık.

‘İÇ SAVAŞ TEHLİKESİ

Hamas’a ait güvenlik güçlerinin, Gazze’de yöneticilerin de aralarında bulunduğu 500’den fazla Fetih mensubunu, Batı Şeria’daki güvenlik güçlerinin de Hamas üyesi 60’dan fazla kişiyi gözaltına aldığı iddiaları tartışmalara neden oldu. Taraflar birbirini suçlarken Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, “Gazze’ye yönelik uygulanan yaptırımlar, memur maaşlarındaki kesinti ve medyada Gazze karşıtı provokatif açıklamalar neticesinde ortaya çıkan bu gerginliğin sorumlusu Mahmud Abbas’tır” dedi. Fetih Hareketi yöneticilerinden Yahya Rabah ise “Filistin yönetiminin bölünmeyi sonlandırmak için sunduğu tüm teklifleri Hamas reddediyor. Biz tek siyasi rejim, tek hükümet, tek anayasa istiyoruz ancak Hamas bunu kabul etmiyor” diye konuştu.Filistinli yazar ve siyaset analisti Hani el-Mısri, “Hamas ve Fetih arasındaki gerilim ciddi tehlikelere yol açabilir. Bu durum Gazze Şeridi ile Batı Şeria’nın tamamen ayrılmasına neden olabilir” dedi. Mısri, Filistin’deki bölünmenin artık kendine zarar veren bir hale dönüştüğünü vurguladı. Mısri, “Durum silahlı çatışmaya dönüşebilir. Karşılıklı tahrik sürerse Batı Şeria’da ve Gazze Şeridi’nde silahlı çatışma ve patlamalar duyabiliriz” uyarısında bulundu. Mısri, bu ihtimallerin İsrail’in yararına hizmet edeceğini ifade etti.