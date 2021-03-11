Filistin'de eski Bakan Kudva krizi: El Fetih'e zarar verebilir

AA 11 Mart 2021 Perşembe 23:07 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 23:07





AA'ya konuşan Filistinli siyasi uzman Ahmed Refik Avad, ihraç kararının Fetih Hareketi içinde kararı destekleyenler ve karara destek çıkanlar arasındaki tartışmaları derinleştireceğini belirtti.

Avad, "İhraç kararıyla Fetih Hareketi içindeki tartışmaların artması partinin imajını zedeleyecek." yorumunda bulundu.

Avad ayrıca, karar ve sonrasında yaşanması muhtemel karışıklıkların, Fetih'in yaklaşan Filistin seçimlerini kazanma olasılığına olumsuz etki edeceği değerlendirmesini yaptı.

- Beklenen karar

Birzeit Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Cihad Harb da "Hangi parti olursa olsun, liderlerinden biri başka bir listeden seçime girmek istese, o kişiyi ihraç eder. Bu sebeple ihraç kararı çok doğal ve beklenen bir karar." diye konuştu.

Fetih içinde yaşanan tartışmaların, seçimlerde elde edeceği oy oranına etki edeceğini söyleyen Harb, "Görünen o ki; Fetih Hareketi'nin içinde büyük bir anlaşmazlık var ve parçalanma yaşanıyor." dedi.

Diğer yandan, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil Üniversitesi'nde Siyasi Bilimler alanında dersler veren Bilal eş-Şevbeki ise "Kudva'nın yazarlar ve politikacılarla bir ilişki ağı var, ancak sokaklarda, halk desteği yok." tespitinde bulundu.



Öte yandan Şevbeki, Kudva'nın siyasi ittifaklarla Fetih üzerinde olumsuz etkiye yol açabileceğini ifade etti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'ten gün içinde yapılan yazılı açıklamada, Nasır Kudva'nın tavırlarının Hareket'in usül, karar ve kurallarını aştığı ve iç birliği zayıflattığı belirtilmişti.

Devlet Başkanı ve Fetih Hareketi lideri Mahmud Abbas'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, Kudva'ya bu tavırlarından vazgeçmesi için 48 saatlik bir mühlet tanındığı ancak geri adım atmadığı için Hareket'ten ihraç edildiği kaydedilmişti.