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Dünya

Filistin'de Kovid-19 vakası sayısı 19'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 19:05 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 19:05

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde 3 Filistinli'de daha Kovid-19 virüsü tespit edildiği bildirildi.

Böylece Kovid-19 görülen kişi sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından perşembe günü yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytullahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Bakanı Mahmud Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail makamları da koronavirüsün tespit edilmesi üzerine Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

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