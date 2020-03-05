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Dünya

Filistin'de koronavirüs alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi

Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.

05 Mart 2020 Perşembe 12:39 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:42

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