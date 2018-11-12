Filistin'de sosyal güvenlik yasası Ramallah'ta protesto edildi

Ramallah'taki Başbakanlık binası önünde bir araya gelen çok sayıda Filistinli, yeni sosyal güvenlik yasasına tepki göstererek yasada bazı değişiklikler yapılmasını talep etti.

Yasaya tepki göstermek için son bir ay içinde üçüncü defa gösteri düzenleyen Filistinliler, Çalışma Bakanı Me'mun Ebu Şehla'nın istifasını istedi.

Göstericiler ayrıca yeni yasada işçi haklarını ihlal ettiğini öne sürdükleri 13. madde ile emeklilik yaşına ilişkin maddenin değiştirilmesi talebinde bulundu.

Mevcut yasalar gereği emeklilik yaşının 60 olduğu Filistin'de, göstericiler kadın çalışanlar için bunun 55'e düşürülmesi çağrısı yaptı.

Filistin hükümetinin kurumların iş gücü hacmine göre belirlediği bir çizelgeye göre yürürlüğe koyduğu yasa, bu ay başında uygulanmaya başlanmıştı.