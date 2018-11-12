Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filistin'de sosyal güvenlik yasası Ramallah'ta protesto edildi

Filistin'de tartışmalara neden olan sosyal güvenlik yasası işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde protesto edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ramallah'taki Başbakanlık binası önünde bir araya gelen çok sayıda Filistinli, yeni sosyal güvenlik yasasına tepki göstererek yasada bazı değişiklikler yapılmasını talep etti.

Yasaya tepki göstermek için son bir ay içinde üçüncü defa gösteri düzenleyen Filistinliler, Çalışma Bakanı Me'mun Ebu Şehla'nın istifasını istedi.

Göstericiler ayrıca yeni yasada işçi haklarını ihlal ettiğini öne sürdükleri 13. madde ile emeklilik yaşına ilişkin maddenin değiştirilmesi talebinde bulundu.

Mevcut yasalar gereği emeklilik yaşının 60 olduğu Filistin'de, göstericiler kadın çalışanlar için bunun 55'e düşürülmesi çağrısı yaptı.

Filistin hükümetinin kurumların iş gücü hacmine göre belirlediği bir çizelgeye göre yürürlüğe koyduğu yasa, bu ay başında uygulanmaya başlanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA