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Dünya

Filistin'deki Ortodoks kiliseleri İsrail saldırıları nedeniyle Noel'i kutlamıyor

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'de Jülyen takvimini temel alarak Noel'i 6 Ocak'ta kutlayan Hristiyanlar, Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla bu yıl sadece dini ritüeller gerçekleştiriyor.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 15:51 - Güncelleme:
Filistin'deki Ortodoks kiliseleri İsrail saldırıları nedeniyle Noel'i kutlamıyor
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Hristiyan mezheplerin patrikleri, cumartesiyi pazara bağlayan gece gerçekleştirilecek etkinlikler için sabah saatlerinden itibaren Hazreti Meryem'in oğlu İsa Mesih'i dünyaya getirdiği yer olduğuna inanılan Baytüllahim'deki bir mağaranın üzerine kurulmuş Doğuş Kilisesi'ne gelmeye başladı.

Beytüllahim Belediye Başkanı Hanna Hananiya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüllahim'deki kiliseler ve kurumların, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da, aralarında çocukların olduğu binlerce Filistinlinin öldürüldüğü İsrail saldırıları nedeniyle bu yıl üzüntü ve öfke içerisinde olduğunu söyledi.

Hananiya, "3 aydır devam eden, kiliseleri, camileri, üniversiteleri yok eden, masum insanları katleden bir soykırım savaşı yaşıyoruz. Bugünkü bayramımızı dini ritüellerle sınırlıyoruz." dedi.

Daha önce de Noel Bayramı'nı Gregoryen Takvimi'ne göre 24-25 Aralık'ta kutlayan Hıristiyan mezhepler, Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla kutlamaları dini ritüellerle sınırlandırmıştı.

Gregoryen Takvimi'ne göre, 24-25 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı, bazı Hristiyan gruplar tarafından Jülyen takvimi esas alınarak 6 Ocak'ta kutlanıyor.

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