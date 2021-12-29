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Dünya

Filistin'deki ''Zor Köşe-2'' tatbikatı sona erdi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş gruplarının, Refah kentinde 'Zor Köşe-2' adıyla düzenledikleri ortak askeri tatbikat tamamlandı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 21:17 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 21:17
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Tatbikat, Fetih Hareketi dışındaki diğer Filistinli grupların askeri kanatlarını çatısı altında barındıran "Direniş Gruplarının Ortak Odası" tarafından gerçekleştirildi.

Askeri tecrübe paylaşımı ile çeşitli zorluk ve tehditlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla düzenlenen tatbikata dair Direniş Gruplarının Ortak Odası komutanlarından Ahmet Nevfel açıklama yaptı.

Nevfel, tatbikatın direniş fikrini canlı tutup, Filistinli grupların birliğini teyit ettiğini vurgulayarak, Gazze sınırındaki duvarların da İsrail'i koruyamayacağını, direniş güçlerinin tekrar söz sahibi olacağını ifade etti.

Gazze'de 26 Aralık Pazar günü başlayan tatbikatın ilki Eylül 2020'de gerçekleştirilmişti.

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