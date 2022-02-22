Filistin'den ABD Kongresi'ne çağrı

AA 22 Şubat 2022 Salı 21:16 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 21:16

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, ABD Kongresi'nde çoğu Demokrat Parti'den 25 kişiden oluşan iki heyeti Ramallah'ta ayrı ayrı kabul etti.

Başbakan Iştiyye, heyetleri kabulü sırasında, İsrail'in her gün Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek ve işi oldubittiye getirmek yoluyla iki devletli çözümün uygulanması olasılığını ortadan kaldırmak için çalıştığını söyledi.

Iştiyye, ABD Kongresi'nin iki devletli çözümü korumak için Filistin devletini tanımasını ve "siyasi sürecin gerçek düşmanını temsil eden" Yahudi yerleşim birimlerini kınamasını talep etti.

ABD'nin başta Kudüs'teki Konsolosluğunun yeniden açılması olmak üzere taahhütlerini yerine getirmesi için ABD Kongresi'ni Washington yönetimi üzerinde baskı oluşturmaya çağıran Iştiyye, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin'in ABD'deki faaliyetlerini hedef alan yasa ve mevzuatın gözden geçirilmesi ve onları barışın bir ortağı olarak görmenin gerekliliği talebini de yineledi.

Iştiyye ayrıca İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı ve Uluslararası Af Örgütü, İsrailli insan hakları grubu B'Tselem ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporlarıyla da belgelenen ayrımcılık ve apartheid politikalarını araştırmak üzere ABD Kongresi'nden bir komite gönderilmesini istedi.