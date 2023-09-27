Filistin'den ABD yönetimine çağrı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin amacının hem Filistinliler hem de İsrailliler için aynı özgürlük, eşitlik, refah ve güvenlik fırsatlarını sağlamak olduğunu defalarca dile getirdiği bir dönemde, bu yönetimin söylediklerini, inandıklarını, üzerinde çalıştıklarını ve vaat ettiği şeyleri uygulamaya çalışmasını bekliyoruz." denildi.

ABD yönetiminin topraklarında yaşayan Filistin vatandaşına özgürlük, refah ve güvenlik fırsatları sunmasının umut edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsraillilerin ABD'ye girişte vizeden muaf tutulması vesilesiyle, Amerikan yönetiminin Filistinlilere verdiği sözleri yerine getirmesini ve verdiği sözler doğrultusunda aynı prosedürleri Filistin vatandaşları için de başlatmasını bekliyoruz."

ABD, bugün turizm ve iş için ülkeye 90 günlüğüne vizesiz giriş imkanı tanıyan Vize Muafiyet Programı'na İsrail'i dahil ettiğini duyurmuştu.

ABD Senatosundaki Demokratlardan 15 senatör, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup yazarak İsrail'in söz konusu programa dahil edilmesine ilişkin endişelerini dile getirmişti. Blinken'a "acele etmemesi" çağrısında bulunan senatörler, İsrail'in koşulları yerine getirdiğinden ve mütekabiliyet ilkesini uygulayacağından emin olunmasını talep etmişti.