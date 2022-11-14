Filistin'den ABD'ye Kudüs çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin hükümetinin haftalık kabine toplantısında konuştu.

Iştiyye, "ABD yönetiminden Kudüs'te kuracağı büyükelçilik kompleksi planını iptal etmesini talep ediyoruz. Çünkü bu kompleksin inşa edileceği araziye, İsrail'in 1950 tarihli Gaiplerin Mülkiyet Yasası aracılığıyla yasa dışı olarak el konuldu." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almış ve büyükelçilik Kudüs'te geçici bir ikametgaha taşınmıştı.

Kudüs'teki İsrail Belediyesi'nin Yerel Planlama ve İnşaat Komitesi, 9 Kasım'da, Kudüs'te inşa edilecek ABD Büyükelçiliğinin daimi diplomatik karargahının planlarını yayınlamıştı.

Batı Kudüs'ün Talpiot semti yakınlarındaki arazide, Osmanlılar tarafından askeri garnizon inşa edilmiş, daha sonra "Allenby Askeri Üssü" adıyla İngilizler tarafından kullanılmıştı. Bugün terk edilmiş durumdaki arazi, 1990'lara kadar da İsrail ordusu tarafından kullanılmıştı.

İsrail'deki Arap azınlık hakları için çalışan sivil toplum kuruluşu "Adale", temmuzda yaptığı açıklamada, ilgili arşiv kayıtlarını araştırdıklarını ve "arazinin, İsrail'in 1950 tarihli Gaiplerin Mülkiyet Yasası kullanılarak, Filistinli mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerden yasa dışı bir şekilde ele geçirildiğini" duyurmuştu.

Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımış ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşımıştı.

İsrail, tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak kabul ederken, Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyor.

İsrail'in Kudüs iddiası uluslararası toplum tarafından kabul görmezken, ABD'nin yanı sıra Kudüs'e büyükelçiliği taşımayı kabul eden ülkeler, Kosova, Honduras ve Guatemala ile sınırlı kaldı.