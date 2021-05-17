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Dünya

Filistin'den BM'ye çağrı: İsrail'in işlediği suçları durdurun

Filistin, Birleşmiş Milletlerden (BM), İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları durdurmasını istedi.

AA17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:27 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:27
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'ya İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarıyla ilgili bir mesaj gönderdi.

Maliki mesajda, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun ve şiddetli saldırılarının onlarca çocuğun ölümüne neden olduğunu ve Filistinli çocukların sığınacak güvenli bir mekanları olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Maliki, "Gamba'dan, Filistinli çocukları korumasını ve İsrail'i Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını durdurmaya davet etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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