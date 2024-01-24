Filistin'den 'Han Yunus' için uluslararası müdahale çağrısı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 111. gününde sürüyor.

FİLİSTİN'DEN "HAN YUNUS SAKİNLERİNİN TEHCİRİNİN ENGELLENMESİ İÇİN ULUSLARARASI MÜDAHALE" ÇAĞRISI

Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus sakinlerinin yerinden edilerek zorla Refah'a göç ettirilmesini engellemek için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığından, Han Yunus'taki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Han Yunus'ta yaşananlarının "savaş suçu" olduğu belirtildi.

Filistin yönetiminin, "bu tehlikeli suçla yüzleşmek için acil ve olağanüstü bir oturum düzenlemesi adına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuracağı" kaydedildi.

İsrail'in, Han Yunus sakinlerinin ikamet yerlerini terk ederek Refah'a doğru gitmelerini istemesinin tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, Han Yunus sakinlerinin çoğunun zaten İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ya da orta kesimlerinden tehcir edilen kişiler olduğu anımsatıldı.

İsrail'in bu çağrısının "sessiz kalınamaz bir savaş suçu olduğu" vurgulandı.

- ABD VE ULUSLARARASI TOPLUMA "MÜDAHALE" ÇAĞRISI



Açıklamada, "İsrail'in Filistin halkını topraklarından ve vatanından tehcire yönelik niyetlerinin açıkça ortaya çıktığı ve bu durumun istenmeyen sonuçlara yol açacağı" uyarısına da yer verildi.

"İsrail'in tüm uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile uluslararası hukuku ihlal eden bu büyük ve tehlikeli suçu işlemesini önlemek için başta ABD yönetimi olmak üzere uluslararası toplumun derhal müdahale etmesi" çağrısının yapıldığı açıklamada, İsrail'in bölgeyi daha fazla infiale sürükleyen, acımasız saldırılarının durdurulması için ABD yönetimi ve uluslararası toplumun ciddi kararlar almasının ve harekete geçmesinin zamanının geldiği vurgulandı.

İsrail'in "bu cinnet halinde gerilimi tırmandırmasıyla soykırım operasyonları ve Filistin halkına varoluşuna yönelik tehdidinin, bölgedeki çatışma çemberinin genişlemesine yol açacağı, kontrol edilemeyecek bir yangını körükleyeceği" aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam etmesinin yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'daki artan saldırıları ile Filistin halkı konusunda uluslararası hukuka meydan okumasının ne kendisi ne de başkalarının güvenliğini sağlayabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, barış ve güvenliğin ancak iki devletli çözüme dayalı siyasi çözümlerle sağlanabileceği vurgulandı.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'u geçen ay başında "savaş bölgesi" ilan etti.

Bu kararın ardından İsrail ordusu, sık sık havadan vurduğu Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'a kara saldırıları başlattı.

İsrail ordusu, 22 Ocak'tan itibaren Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve kentteki hastanelerin çevresinde yoğun hava ve topçu saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusunun Han Yunus'a saldırılarını artırması nedeniyle binlerce Filistinli, Mısır sınırında yer alan Refah'a doğru göç etmek zorunda kalıyor.

Saldırıların Han Yunus şehir merkezinde yoğunlaşması nedeniyle çoğunluğu yerinden edilmişlerden oluşan Filistinliler bir kez daha göçe zorlanıyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:57 İsrailli bakan ve milletvekillerinin katılımıyla Kudüs'te işgal altındaki "Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşimini teşvik" amacıyla konferans düzenleneceği bildirildi.

06:14 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunması gerektiğini belirterek, "Onlarca yıl devletini kurma şansından mahrum bırakılan Filistinliler, sonunda bu sorunun çözülmesini hak ediyor." dedi.

05:10 Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Belçika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Philippe Kridelka, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaparken, bölgede insani krizin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekti.

04:02 İsrail güçleri, Batı Şeria'da Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinliler arasında yer alan bir çocuğu tekrar gözaltına aldı.

03:58 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İsrail'in savaş suçları ve soykırımı, Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları örgütleri tarafından geniş çapta belgelenmiştir ve Gazze, yakın tarihin en çok belgelenen soykırımıdır." dedi.

03:08 Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus sakinlerinin yerinden edilerek zorla Refah'a göç ettirilmesini engellemek için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

02:52 ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir seçim toplantısındaki konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla defalarca kesildi.

01:56 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oturumunda, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." dedi.

00:53 Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardımların girmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

00:29 İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Gazze'yi yeniden ayağa kaldıracak büyük bir plana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Daha da önemlisi, iki devletli çözümü hayata geçirecek siyasi bir ufuk olmalı." diye konuştu.

00:29 Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için uluslararası toplumun tamamının seferber olması gerektiğini belirtti.

00:07 İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, "(İsrail ile Filistin arasında) Kalıcı bir barışın temeli iki devletli çözümün sağlanması olmaya devam ediyor. İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik içinde yaşama umudunu verecek çözüm budur." dedi.

00:02 İsrail'de askeri sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Profesör Yagil Levy, İsrail ordusuna bağlı askerlerin 7 Ekim'den bu yana saldırı düzenledikleri Gazze Şeridi'ndeki davranışlarıyla "kanunsuz gangsterlere dönüşebileceği" uyarısında bulundu.

00:02 Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulunarak, Gazze'de her 100 Filistinliden birinin öldürüldüğüne dikkati çekti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.