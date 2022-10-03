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Dünya

Filistin'den İngiltere'ye Kudüs uyarısı!

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İngiltere'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinden “endişeli” olduğunu duyurdu.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
Filistin'den İngiltere'ye Kudüs uyarısı!
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Filistin hükümetinin Ramallah'taki haftalık kabine toplantısında konuşan Iştiyye, "(İngiltere) Başbakan Liz Truss'un ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyeti konusunda 'İsrail'in Dostları' örgütü üyelerine verdiği örtülü vaatleri ve açıklamalarını endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Istiyye, açıklamasında bu adımın, "Kudüs'ün yasal ve tarihsel statükosunu ve kutsallıklarını değiştirmeye yönelik bir girişim" olacağını vurgulayarak, İngiltere'yi "Gelecekteki uluslararası siyasi çözüm çabalarının dışında bırakacağı" uyarısını yaptı.

- TRUSS, BÜYÜKELÇİLİĞİ TAŞIMAYA "OLUMLU BAKIYOR"

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığını" belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta İngiliz mevkidaşı Truss ile bir araya gelen Lapid, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Büyükelçiliğini İsrail'in başkenti Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını açıklayan değerli arkadaşım İngiltere Başbakanı Liz Truss'a teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv'de, Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu ise Doğu Kudüs'te bulunuyor.

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinin meşruiyetini tanımadıkları için büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaktan kaçınıyor.

Ancak ABD, 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. ABD'yi, Honduras, Guatemala ve Kosova izlemişti.

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