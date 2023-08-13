Filistin'den insan hakları komitesi kurulması çağrısı

Kurum, İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutukluların yaşadıkları sorunlara ve açlık grevlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yapılması gereken şey cesurca uluslararası bir insan hakları ve insani yardım komitesi oluşturulmasıdır. İsrail cezaevlerine gidilmesi, işlenen suçun tüm ayrıntılarıyla ele alınması ve idari tutukluların çektiği acıları yakından görülmesi gerekir." ifadesine yer verildi.

İdari tutukluların "herhangi bir suçlama veya yargılama yapılmadan tutulduğu" belirtilerek İsrail'in bu uygulamasının "tüm Filistin halkının boynunda asılı bir kılıç haline geldiğini" vurgulandı.

Filistinlilerin "sosyal medyada barışçıl bir biçimde görüşlerini paylaştığı için tutuklanarak hayatlarıyla beden ödediği" vurgulandı.

İsrail cezaevlerinde bulunan 13 idari tutuklunun açlık grevi yaptığı hatırlatılan açıklamada, "gelecek günlerde bu sayının artabileceği" uyarısında bulunuldu.

- İSRAİL'İN "İDARİ TUTUKLULUK" UYGULAMASI

İdari tutukluluk uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyeti dün 6 Filistinlinin daha açlık grevine başlamasıyla İsrail hapishanelerinde açlık grevine giren Filistinli "idari tutuklu" sayısının 13'e ulaştığını açıklamıştı.