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Dünya

Filistin'den işgalcilere karşı uluslararası müdahale çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce dönüm araziye el koyma kararının engellenmesi için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 00:45 - Güncelleme:
Filistin'den işgalcilere karşı uluslararası müdahale çağrısı
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yüzlerce dönüm araziye el koyma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mesafir Yatta'da yüzlerce dönüm araziye ve yollara el koyulmasını öngören söz konusu kararın tüm bölge üzerinde "tehlikeli" yansımaları olacağı kaydedilen açıklamada, bu adımla, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi planının bir parçası olarak bölge sakinlerinin buradan çıkarılması ve İsrail yerleşimlerinin genişletilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, arazilere el koyma kararıyla, Mesafir'de köyler arası bağlantıların koparılacağı, vatandaşların tarım arazilerine ve meralara gitmesinin engelleneceği ve İsrail yerleşimleri arasındaki bağlantının sağlanacağı aktarıldı.

Bu adımın, Batı Şeria'nın tarihi, politik ve hukuki statüsünü değiştirme girişimi ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in yasa dışı tüm karar ve fiillerinin durdurulması için uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Mesafir Yatta yetkililerine, yerleşimleri genişletmek ve aralarındaki yol bağlantısını kurmak için yüzlerce dönüm arazi ile işlek yollara el koyulacağı yönünde tebliğde bulunmuştu.

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