Filistin'den İsrail'e büyük tepki! Naaşı bile teslim edilmedi

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerindeki dükkanlar, resmi ve özel kurumlar, Filistinli siyasi grupların ve sendikaların çağrısıyla Ebu Hamid'in yası dolayısıyla kepenk kapattı.

Ramallah kentinde ise Filistinliler, düzenledikleri gösteriyle Ebu Hamid'in tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.

Eylemde anne Latife Ebu Hamid, oğlunun naaşının teslim edilmesini istedi.

Ebu Hamid'in ailesi yaptığı açıklamada, oğullarının naaşı kendilerine teslim edilene kadar taziye evi açmayacaklarını ve taziye kabul etmeyeceklerini belirtti.



Açıklamada, aile, oğullarıyla birlikte tutulan diğer Filistinlilerin naaşları teslim edilene kadar da sürekli yas halinde kalacaklarını kaydetti.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise Ebu Hamid'in öldürmekle suçlandığı İsraillilerin aileleri, Savunma Bakanı Benny Gantz'a naaşın bırakılmamasını talep eden acil bir mesaj gönderdi.

- Filistin Dışişleri Bakanlığından açıklama

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ise uluslararası toplumu, ABD yönetimini ve Birleşmiş Milletler'i (BM) "İsrail'e Ebu Hamid'in cesedini serbest bırakması için baskı yapmaya" çağırdı.

Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın, "işgal güçleri tarafından tutulan Ebu Hamid ile diğer Filistinlilerin naaşlarının serbest bırakılması için uluslararası baskıyı seferber etmek adına her düzeyde girişimlerini sürdüreceğini" kaydetti.

Ebu Hamid'in dosyasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımak için çaba sarf edeceklerini vurgulayan Maliki, "işgal güçlerinin Filistinlinin ölümüne yol açan tıbbi ihmalden tamamen ve doğrudan sorumlu olduğunu" aktardı.

- İsrail hapishanelerindeki gerginlik

Öte yandan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, Ebu Hamid'in ölümünü protesto için üç günlük yas ilan ederek yemekleri iade etti.

Filistin Esir İşleri Heyeti, yaptığı açıklamada, hapishanelerde gergin bir atmosferin hakim olduğunu; çok sayıda İsrail gücünün hapishanelere takviye olarak gönderildiğini duyurdu.

Filistinli resmi ve sivil düzeyde çok sayıda grup, parti, kurum, Ebu Hamid'in ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı, İsrail hapishanelerindeki "tıbbi ihmal politikasını" kınadı.

- İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli Ebu Hamid ölümü

Filistin Esir İşleri Heyeti, sabah saatlerinde İsrail hapishanesinde tutulan müebbet hapse mahkum kanser hastası Filistinli Nasır Ebu Hamid'in (50) tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Filistinli Ebu Hamid, Fetih Hareketi'ne bağlı "El-Aksa Şehitleri Tugayları'nın kurulmasına katılmak" ve "İsrail ordusuna yönelik operasyonlar yürütmek" suçlarından 7 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ebu Hamid, 2002'den beri İsrail hapishanesinde bulunuyordu.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden 10 Eylül'de yapılan açıklamada, son evre akciğer kanseri olan Nasır Ebu Hamid'in durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Ebu Hamid'in "son günlerinde serbest bırakılmasının" tavsiye edildiği bir rapor bulunmasına rağmen hala serbest bırakılmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail Hapishaneleri İdaresi "hasta mahkumların hastaneye sevkini ve tıbbi muayenesini kasten ertelemekle" suçlanmıştı.

Filistinli heyet, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde 74'ü tıbbi ihmal sonucu 233 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.