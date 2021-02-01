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Dünya

Filistin'den İsrail'e yalanlama! ''Bu konuda bir bilgimiz yok''

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den 5 bin Kovid-19 aşısının işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaşmadığını açıkladı.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 07:25
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Sağlık Bakanlığı Destekleyici Tıp Hizmetleri Genel Müdürü Üsame el-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de hiçbir yetkili makamın hiçbir aşıyı İsrail'den henüz teslim almadığını söyledi.

Neccar şunları ifade etti:

"Aşıların var olduğuna dair herhangi bir tebligat bizlere ulaşmadı. Bu konuda bir bilgimiz yok. İsrail, üzerindeki uluslararası baskıyı hafifletmek için bu türden haberleri yaymak istiyor. Uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütleri işgal altındaki Filistin topraklarına aşının girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapıyor."

Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, 5 bin doz Kovid-19 aşısının Filistin'e gönderilmesinin onaylandığı duyurulmuştu.

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