Filistin'den Netanyahu'nun, Tulkerim Mülteci Kampı baskınına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun ve ordu komutanının işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik kışkırtıcı saldırısını, kamp sakinlerini zorla yerinden etmesini ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki kamplarda yaşayan 40 bini aşkın kişiyi, uyduruk bahaneler ve silah zoruyla kamplardan ayrılmaya zorlamasını en sert şekilde kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, "Bakanlık, bu baskını İsrail'in halkımıza karşı saldırganlığının bir devamı ve sivilleri öldürme, evlerini yıkma, zorla yerinden etme ve tehcir etme suçlarının bir uzantısı olarak değerlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in çatışmaya askeri çözüm bulma politikasının gerginliği artırdığı ifade edilen açıklamada, uluslararası meşruiyet kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne dayalı siyasi çözümlerden başka alternatif olmadığı vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenlemişti.

Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün art arda 3 otobüste patlama yaşanmasının ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da "güçlü bir saldırı" için orduya talimat verdiği, kararının ardından bölgeye 3 ek tabur gönderildiği bildirilmişti.