Filistin'den Trump'a ''Gazze'' cevabı: Yeni bir ev arayışında değiliz

BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi (CEIRPP), BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) toplantı düzenledi.

Burada konuşma yapan Mansur, Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak anlaşmanın kalıcı ve tüm Filistin topraklarını kapsaması gerektiğini söyledi.

Mansur, "Bir taraftan Gazze'de ateşkes varken Batı Şeria'yı cehenneme çevirmek kabul edilemez. Ateşkesin kalıcı ve tüm Filistin toprakları için geçerli olmasını istiyoruz." dedi.

Bunun için tüm üye ülkelerin desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizen Mansur, Gazze'nin yeniden inşasının önemine dikkati çekti.

- "YENİ BİR EV ARAYIŞINDA DEĞİLİZ"

Mansur, "Gazze Filistin Devleti'nin bir parçasıdır. Gazze evimizin kıymetli bir parçasıdır. Yeni bir ev arayışında değiliz." diye konuştu.

Gazze halkı için "mutlu ve güvenli" bir yer sağlamak isteyenlerin Filistinlileri atıldıkları "ilk evleri İsrail'e" yollayabileceklerini kaydeden Mansur, bundan daha farklı bir seçeneği kabul etmediklerini dile getirdi.

Mansur, dünya üzerinde Gazze halkını atalarından kalan topraklarından çıkaracak hiçbir güç bulunmadığını belirtti.

Mansur, Gazze halkının etnik temizliği ve yerlerinden edilmesine karşı çıkan tüm dost ülkelere teşekkürlerini iletti.

"Biz kendi ülkemizi yeniden inşa etmek istiyoruz." diyen Mansur, bu konuda ülkelerden destek istedi.

Mansur, Filistin halkının uluslararası hukuk ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve Arap barış girişimleri uyarınca barış istediğini vurguladı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.11 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine yüzde 100 bağlılığı sürdürdüğünü" vurguladı. İran'ın bölgesel güvenlik için tehdit oluşturduğu konusunda mutabık kalan ikili, İran'a karşı işbirliğini sürdürme konusunda görüş birliğine vardı.

02.59 Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını açıklamasının ardından Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını desteklediğini bildirdi.

03.16 Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Mülteciler Halk Komitesi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Batı Şeria'daki okullarında müfredatı değiştirmesini kabul etmediğini bildirdi.

02.01 ABD'nin New York kentinde Belediye Binası önünde toplanan binlerce protestocu, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert politikaları ve Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına ilişkin önerisine karşı geniş çaplı bir gösteri düzenledi. "50 protesto, 50 eyalet, bir gün" etiketleri ile sosyal medya üzerinden duyurulan eylemler, ülke genelinde Philadelphia, Michigan, Texas ve Wisconsin gibi birçok şehirde de yankı buldu.

01.30 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin 2025 oturumunun açılışında, Filistin halkının temel haklarının ihlal edildiğini vurgulayarak, kalıcı bir ateşkes, insani yardımların hızlandırılması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Guterres, kalıcı barış için Gazze'nin de ayrılmaz bir parçası olduğu bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının şart olduğunu söyledi.

01.20 Umman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını reddettiğini duyurdu.

01.17 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır olduğunu, sorunu çözmek için yeni ve dinamik yollar aradığını kaydetti.

01.02 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Gazze Şeridi ve Suriye'yi görüştü.

01.01 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'nin Filistin Devleti'nin bir parçası olduğunu belirterek, "Gazze evimizin bir parçası. Yeni bir ev arayışında değiliz." dedi.

00.52 ABD Başkanı Donald Trump'a, başkanlık seçimleri döneminde destek veren "Trump İçin Arap Amerikalılar" isimli Müslüman grup, Trump'ın "Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı sonrasında isim değişikliğine gitti.

00.15 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını reddettiğini duyurdu.

- TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.