Filistin'den 'Trump'ın Ortadoğu barış planının başarı şansı yok' açıklaması
Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump yönetiminin Ortadoğu planının başarı şansının olmadığını ve açıklanır açıklanmaz öleceğini söyledi.
- AA
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump yönetiminin Ortadoğu planının başarı şansının olmadığını ve açıklanır açıklanmaz öleceğini söyledi.
Mansur, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump yönetimin uzun süredir beklenen Ortadoğu planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hiçbir barış planının küresel uzlaşının yerini tutamayacağını belirten Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına ilişkin ''Başarılı olma şansı yok, doğar doğmaz ölecek.'' dedi.
Haley'e "agresif" eleştirisi
Görevinden yıl sonunda ayrılacak olan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile ilgili de yorum yapan Mansur, Haley'i ''agresif ve İsrail yanlısı'' olmakla eleştirdi.
Mansur, ''Haley'nin tutumu önceki ABD'li temsilcilere göre daha agresif ve İsrail yanlısıydı ve Haley maalesef İsraillilerden daha fazla İsrailliymiş gibi davrandı, Filistin halkına karşı aşırı derece düşmanca bir tutum sergiledi.'' ifadesini kullandı.
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