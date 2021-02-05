İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Şubat 2021 Cuma / 23 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0696
  • EURO
    8,5212
  • ALTIN
    411.527
  • BIST100
    1527.17
Dünya

Filistin'den UCM kararına tarihi nitelemesi

Filistin Adalet Bakanı, UCM'nin kararını 'tarihi' olarak niteledi.

AA05 Şubat 2021 Cuma 23:26 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 23:26
ABONE OL

Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'i savaş suçları nedeniyle yargılama kararının tarihi bir karar olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Şelalde, UCM'nin İsrail'i savaş suçları nedeniyle yargılama kararına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kararın tarihi olduğunu ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili derhal soruşturma başlatılabileceğini belirten Şelalde, UCM'nin bu kararından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Şelalde, ayrıca İsrail'in 2014'te Gazze'ye karşı savaşı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim yerleri ve mahkumlar konusunun UCM'de listelenen üç öncelikli dosya olduğunu kaydetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar vermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.