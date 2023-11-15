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Dünya

Filistin'den uluslararası topluma çağrı: Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapın

Filistin, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı durdurması için İsrail'e 'ciddi ve hızlı' baskı uygulaması çağrısında bulundu.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 00:03 - Güncelleme:
Filistin'den uluslararası topluma çağrı: Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapın
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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun İsrail'e ciddi ve hızlı baskı uygulaması gerektiğini belirtti.

Ebu Rudeyne, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları ve Batı Şeria'daki sömürgeci terörizmi derhal durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkesin gerekliliği konusunda Avrupa'nın tutumunda önemli bir değişimin başladığını savunan Ebu Rudeyne, bu değişimin, İsrail'in saldırılarının durdurulması yoluyla sahaya yansıması gerektiğine işaret etti.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Iştiyye, Alman Yeşiller Partisi lideri ve Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Jürgen Trittin'i Ramallah'ta kabul etti.

Iştiyye, görüşme sırasında, Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasının İsrail'i Filistinlilere saldırmaya teşvik ettiğini söyledi.

Başbakan Iştiyye, Almanya'dan uluslararası insancıl hukuka uygun bir tutum sergilemesini ve saldırının derhal durdurulması çağrısında bulunmasını istedi.

Iştiyye, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşını durdurmak ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yardımların ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla güvenlik koridorları oluşturmak için uluslararası düzeyde çalışma ihtiyacına" dikkati çekti.

  • Filistin baskı
  • Gazze savaşı
  • İsrail durdurma

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