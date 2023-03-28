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Dünya

Filistin'den Yahudilere kınama

Filistin Yönetimi, radikal Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını 'açık bir meydan okuma ve provokasyon' olarak değerlendirerek kınadı.

AA28 Mart 2023 Salı 19:07 - Güncelleme:
Filistin'den Yahudilere kınama
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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, Filistinlilere ve kutsal mekanlarına yönelik işlenen yerleşimci suçlarının artmasının sükunete ve istikrara hizmet etmediğini belirtti.

"Yerleşimcilerin mübarek ramazan ayının 6. günü Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi apaçık bir meydan okuma ve provokasyondur, kınanacak ve reddedilecek bir eylemdir." ifadelerini kullanan Ebu Rudeyne, gerginliğin tırmanmasından ve bu durumun sonuçlarından İsrail hükümetini sorumlu tuttuklarını kaydetti.

Bugün sabah saatlerinde 85 radikal Yahudi yerleşimci İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya provokatif baskınlar düzenlemiş ve kutsal mabette Talmudik ayinler gerçekleştirmişti.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

"Tapınak Grupları" adlı Siyonist örgütlerin organize ettiği baskınlarda Yahudi yerleşimciler, Aksa'nın Harem-i Şerifi'nde Talmudik ayinler düzenleyerek ve İsrail bayrakları açarak Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yerleşimci baskınlarının Müslümanların egemenliğinin ihlal ettiğini vurguluyor.

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