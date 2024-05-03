Filistin'e destek gösterileri dünya çapında yayılıyor

Dünya çapında protestolar birçok farklı üniversite ve eğitim kuruluşuna yayılırken, kampüslerde polis ve güvenlik güçlerinin sayısı da artmaya başladı.

Michigan Üniversitesi, 8 bin öğrencinin ve 63 bin izleyicinin katılması planlanan mezuniyet törenlerinde alınan güvenlik önlemlerini artıracağını açıkladı.

Üniversite yönetimi, her bir seremoni alanının dışarısında önceden belirlenmiş protesto bölgeleri oluşturulacağını belirtirken, seremonilerin düzenleneceği alanlarda artırılmış güvenlik kontrolleri ve bilet kontrolü yapılacağını bildirdi.

Açıklamada, bayrak, pankart ve benzeri cisimlerin yasaklandığı seremonilerde ayrıca, sivil güvenlik ekiplerinin görevlendirileceği ve "huzuru bozan" protestocuların alandan çıkarılacağının altı çizildi.

Pennsylvania Üniversitesi yönetimi ise üniversitedeki protestoların arttığını belirterek, Philadelphia Valiliğinden ilave polis gücü talep etti.

- INDİANA ÜNİVERSİTESİ



Indiana Üniversitesinde ise yapılacak mezuniyet törenine yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımı bekleniyor.

Michigan Üniversitesindeki önlemlere benzer şekilde, Indiana Üniversitesinde öğrenciler için önceden belirlenmiş protesto alanlarının dışında gösterilere izin verilmeyeceği ve öğrencilerin tören girişinde güvenlik önlemlerine tabi tutulacağı belirtildi.

Söz konusu törene ilişkin ise sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından, mezun olan öğrencilerin "kefiye giymesi ve Rektör Pamela Whitten'ın konuşması sırasında tören alanını terk etmeleri" çağrısı yapıldı.

Üniversitedeki protestolar yaklaşık 20 çadır kurulan alanlarda devam ediyor.

- PROTESTOLARDA GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR



ABD'de düzenlenen protestolarda toplamda 2 bin 200 kişi gözaltına alınırken, Portland Devlet Üniversitesi'nde polis okulun parkı ve kütüphanesinde yaklaşık 30 kişiyi göz altına aldı.

Buffalo Üniversitesi yaptığı açıklamada, protestolara katılan 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Stony Brook Üniversitesinde ise öğrenciler dün gözaltına alınan ve uzaklaştırma cezası alan 29 öğrenci için protesto düzenledi.

- PROTESTOLAR DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE YAYILDI



Dünyanın önde gelen yüksek öğrenim kurumlarında 16 Nisan'dan bu yana İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları protesto ediliyor.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde bulunan Toronto Üniversitesi St. George Kampüsü'nde bir araya gelen Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül ve yıkıcı saldırılarını protesto etti.

"Netenyahu, savaş suçlusudur" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, daha sonra kampüsün çim alanına Filistin'e destek amacıyla dayanışma çadırları kurdu.

ABD'nin aksine herhangi bir gözaltının yapılmadığı Avustralya'da ise Filistin destekçisi gösteriler, Sydney Üniversitesi, Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU), Queensland Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi, Monash Üniversitesi ve Curtin Üniversitesi gibi çeşitli yerlerde devam ediyor.

Filistin destekçisi protestocuların yaklaşık 50 çadır kurduğu Sydney Üniversite'sinde, gösterilerin "Yahudi karşıtı" olduğunu savunan diğer bir grup ise karşı eylemde bulundu.

- İRLANDA'DA FİLİSTİN'E DESTEK VEREN ÖĞRENCİ BİRLİĞİNE PARA CEZASI



İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Dublin şehrindeki Trinity College, okulun öğrenci birliğine 214 bin 285 euro cezası verirken, son ödeme tarihini 30 Mayıs olarak belirledi.

Cezanın verilme sebepleri arasında, öğrenci protestolarının önemli turist noktalarından biri olan Long Room Kütüphanesi'ne ulaşımı engellemesi yer aldı.

Üniversitenin öğrenci birliği Başkanı Laszlo Molnarfi, üniversite yönetimini turistleri öğrencilerinden önde tutmakla suçlarken, kendisi ve birçok öğrencinin disiplin duruşmasına çağrıldığını aktardı.

George Washington Üniversitesi'ndeki öğrenciler ise Filistin'e desteklerini göstermek için George Washington heykelinin boynuna Filistin bayrağı bağlarken, kafasını kefiye ile kapadı.

Öte yandan kimi üniversitedeki öğrenciler gösterilerini sonlandırma kararı aldı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi ve Minneapolis kentindeki Minnesota Üniversitesindeki öğrenciler yönetimle anlaşmaya vararak protestolarını bitirdi.

Northwestern ve Brown üniversitelerindeki öğrenciler ise nisanın son günlerinde protestolarına son vermişti.