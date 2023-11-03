Gazeteci olarak gittiği Filistin'de hayatı değişti. Müslüman olup, İstanbul'a yerleşti. Kamuoyunda Tony Blair'in baldızı olarak bilinen İngiliz Gazeteci-Yazar, Lauren Booth, TRT Haber'e konuştu. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlarda batının ikiyüzlülüğünü anlattı. Gazze direnişinin halk tabanında uyanışa vesile olduğunu da ekledi.

Yıllarca İngiltere'nin başkenti Londra'da gazetecilik yapan Lauren Booth, haber için Filistin'e gitti. Batı'daki İsrail propagandasının yalan olduğunu gördü. Tüm ön yargıları paramparça oldu.

İngiltere eski başbakanının baldızı büyük bir değişim yaşadı. Filistinlilerin duruşundan etkilendi, İslam'ı araştırıp Müslüman oldu.

'Filistin'i ilk defa bir gazeteci olarak ziyaret ettim. Manşetlerin arkasındaki gerçekleri arıyordum. Hedefim buydu, Batı'da bahsedilirken hiçbir zaman işgal kelimeleri kullanılmıyor. Ben bu kelimenin anlamını aramaya çalışıyordum. Niçin bu terim değil de İsrail'in her zaman kendisini müdafaa etme hakkı hakkında konuşuluyor diye merak ediyordum. Filistin'de zaman geçirdikçe insanlarla tanıştıktan sonra İslam'ı aramaya başladım ve İslam'a kendimi daha yakın hissettim. İngiltere'yi daha fazla düşünmemeye başladım. Ve bir İslam ülkesinde ezanı duyarak yaşamak istedim.'

"BATI'DA İNSANLARIN FİLİSTİN'E BAKIŞINDA BİR UYANIŞ BAŞLADI"

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ediyor. Lauren Booth, Filistinlilerin direnişinin, batı ülkelerinin halklarında uyanışa neden olduğunu belirtiyor.

"Şu an Batı'daki birçok insan, Filistin'de görmüş oldukları dayanıklılıktan dolayı bir uyanış ve bir aydınlanma halinde. Londra'da, Paris'te ve birçok Batı ülkesinde insanlar yasaklara rağmen sokağa çıkıyor. Tabi İstanbul'da da Filistin'e büyük bir destek mitingi oldu. Ama Türkiye'de bir fark oldu, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da Filistin'e destek gösterisine katıldı. Bence bu çok önemli bir hamleydi.'

BBC'NİN İNSANLIK DIŞI PROPAGANDASI

Batı medyasının İsrail lehine tek taraflı haberleri tepki toplarken, Lauren Booth İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin de İsrail'in propaganda aracı haline geldiği kanısında..

"İsrail'in propagandası ile aynı şekilde BBC, yayınlarında İsrail'in yaptıklarını meşru müdafaa gibi gösteren propagandasını sürdürüyor. Filistinlileri yok sayıyor."

"GAZZE'DE HRİSTİYANLAR DA KATLEDİLİYOR"

Gazze'de kiliseler de bombalanıyor. Hristiyanlar katlediliyor. Lauren Booth, batılı ülkelerin Filistin'deki Hristiyanların feryadını duymadığını belirtiyor.

"İsrail, Filistin'de Müslümanlar tarafından korunan kiliseleri, Hristiyanları bombalıyor. Fransa'da Notre Dame katedrali yandığında milyonlarca avro bağışta bulunan, sokaklarda ağlayan Hristiyan lobisi, Filistin'de hazreti İsa'nın soyundan gelen Hristiyanların feryadını duymuyor.'

Gazeteci Yazar Lauren Booth, Filistin gerçeklerini anlattığı 'Barış Yurduna Doğru' isimli bir de kitap yazdı.