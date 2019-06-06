Filistin’e karşı komplo uyarısı

Ramallah kentinde kıldığı namaz sonrası gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bir sonraki bayramda vatanlarının özgürleştirilmiş, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmuş, ‘Yüzyılın Anlaşması’ planı da dahil Filistin meselesi aleyhine olan tüm komploların üstesinden gelinmiş olmasını temenni ettiğini dile getirdi. Gazze’deki bayram namazında da benzer mesajlar dikkat çekti. Doğu sınırı yakınında Filistinli grupların yöneticileri ve binlerce Gazzelinin katılımıyla kılınan bayram namazı hutbesini okuyan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, Filistin davası, Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün uluslararası bir komployla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti. Hayye, bunun sadece Filistin’i değil, tüm Arap ve İslam ülkelerini hedef alacağını kaydetti.

Mescid-i Aksa’da 120 bin kişilik bayram namazı

Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa camine sabahın erken saatlerinde gelen binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa Camisi’nde bayram namazı kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Azzam el-Hatip, bayram namazına yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını söyledi. Batı Şeria ve Gazze’deki çok sayıda Filistinli, İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa Camisi’ni ziyaret edemedi. Mescid-i Aksa’nın çevresine kurulan tezgahlarla Filistinlilere, ekmek, tatlı, meyvelerin satışı yapılırken çocuklar da için de oyuncaklar ve balonlar yer aldı.