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Dünya

Filistin'e silah verilecek iddiası İsrail'i ayağa kaldırdı

Filistin yönetimine İsrail'in onayıyla ABD yapımı zırhlı araçların sağlandığı iddiası İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyonda öfkeye neden oldu.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
Filistin'e silah verilecek iddiası İsrail'i ayağa kaldırdı
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Filistin'in El-Kuds, İsrail'in Haaretz gazeteleri, Filistinli ve İsrailli kaynaklardan aktardığı haberlerde, İsrail'in Amerikan silahlarının Filistin yönetimine teslimini onayladığını belirtti.

Aşırı sağcı koalisyon ortaklarında tepki yaratan iddia üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, bu haberi "sahte haber" olarak niteledi.

Haaretz'in haberinde de İsrail'in Batı Şeria'daki işgal yönetiminden sorumlu (Filistin) Bölgelerindeki Hükümet İşleri Koordinasyon Ofisi'nin söz konusu iddiayı yalanladığı belirtildi.

Haberde, Savunma Bakanı ve Başbakan'ın doğrudan onayı olmadan araçların devrinin mümkün olamayacağına dikkat çekildi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da "Filistin yönetimine silah transferini onaylamadıklarını" söyledi.

AŞIRI SAĞCI KOALİSYON ORTAKLARI: "BUNUN SONUÇLARI OLACAKTIR"

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon hükümetinin ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistinlilere silah transferi iddiasına sert tepki göstererek Netanyahu'dan açıklama istedi.

Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle öne çıkan Bakan Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistin yönetimini "terörle" bir tuttu ve Netanyahu'ya hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakan, Filistin yönetimine silah verildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğuna dair sizin ağzınızdan söz vermezseniz, bunun sonuçları olacaktır."

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Ben-Gvir'e katılarak, Netanyahu'yu koalisyonu parçalamakla suçlayan ifadeler kullandı.

Smotrich, Netanyahu'nun, muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile yeni bir koalisyon kurabileceğine yönelik zaman zaman basında çıkan iddialara işaret ederek, şöyle devam etti:

"Filistin yönetimine herhangi bir silah transferi, Netanyahu'nun, Oslo Anlaşmalarını yeniden canlandıracak solcu bir hükümetin kurulması karşılığında Benny Gantz'a yaptığı ödemedir."

NETANYAHU'DAN YALANLAMA

Ben-Gvir ve Smotrich'in Başbakan Netnayhahu'ya yönelik eleştirilerinden kısa bir süre sonra Netanyahu bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

İsrail Başbakanı, "Bu sahte haberlerin sınırı yok. İşte gerçekler" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Bu hükümet kurulduğundan bu yana Filistin yönetimine tek bir silah bile vermedik." dedi.

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz da yayımladığı yazılı açıklamada, "Ulusal güvenlik konusunda komplo teorileri üreten ve bunları medyada yayan bir hükümet, hükümet olmaya uygun değildir ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini etkili bir şekilde koruyamaz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan gelişmenin, İsrail-Filistin arasında 1993'te varılan ve işgal altındaki topraklarda Filistinlilerin meşru temsilcisi olarak Filistin yönetiminin kurulmasına yol açan Oslo Anlaşmalarının 30. yıl dönümü ile aynı tarihte gündeme gelmesi dikkati çekti.

Filistin yönetimi daha önce İsrail ile arasındaki "güvenlik koordinasyonu" bağlamında ve Tel Aviv yönetiminin onayıyla ABD yapımı silah ve zırhlı araçlar temin etmişti.

Filistin güvenlik birimleri, 2019'da İsrail'in onayıyla 10 ABD yapımı zırhlı araç teslim almıştı. Dönemin Başbakanı Netanyahu, ABD'den gelen talep üzerine araçların transferine razı olmuştu.

  • ABD zırhlı araçları
  • İsrail İddiası
  • Netanyahu öfkesi

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