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Dünya

Filistin'i desteklemişlerdi! Macron, LFI ile koalisyon hükümeti kurmak istemiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tur seçimlerden önce, seçim yarışını önde götüren aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ittifakına karşı solcu Yeni Halk Cephesi İttifakı ile yaptıkları işbirliğinden, Filistin destekçisi aşırısı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisini dışlamak istediğini belirtti.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Filistin'i desteklemişlerdi! Macron, LFI ile koalisyon hükümeti kurmak istemiyor
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BFMTV'nin haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerin ikinci turu sonrası belirlenecek yeni hükümete ilişkin yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, LFI ile bir koalisyon hükümeti kurmayacaklarını ifade etti.

MACRON, LFI'YE SET ÇEKTİ

30 Haziran'da yapılan ilk tur oylamada aşırı sağcı RN'nin yüzde 33'den fazla oy oranı ile birinci parti gelmesinin ardından ikinci tur öncesi sağın bu yükselişine karşı solcu Yeni Halk Cephesi İttifakı ile işbirliğine giden ve 3 adayın ikinci tura kaldığı ve aşırı sağa karşı solcu adayların kazanma ihtimalinin yüksek olduğu seçim bölgelerinde kendi adaylarını yarıştan çeken Macron, solcu ittifakta yer alan LFI'ye olası hükümet senaryolarında set çekti.

Macron, 2022 genel seçimlerinde sert şekilde karşı çıktığı solcu LFI ile bu seçimlerde koalisyon hükümeti kurma olasılığını, "(Ülkeyi) LFI ile yönetmeyeceğiz. (Adaylarımızı) geri çekmemiz koalisyon getirmez" sözleri ile reddetti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Boyun Eğmeyen Fransa ile ittifak yoktur ve asla olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

YENİ HALK CEPHESİ SANDIKTAN İKİNCİ ÇIKTI

30 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ilk turunda LFI'nin de içinde bulunduğu solcu Yeni Halk Cephesi yüzde 28 oy oranı ile ikinci gelmiş, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırayı almıştı.

Macron ittifakı ve solcular, aşırı sağa karşı ikinci turda üstü kapalı işbirliğine gitmiş ve 3 adayın ikinci tura kaldığı seçim bölgelerinde aşırı sağcı aday aleyhine 200'den fazla aday milletvekilliği yarışından çekilmişti.

ERKEN SEÇİM KARARI NEDEN ALINDI?

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN en son 9 Haziran'daki AP seçimlerinde yüzde 31,4 oranında oyla açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

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