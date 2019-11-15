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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: Filistin her zaman Türkiye'nin yanında

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, 'Filistin halkı Türkiye'ye karşı yapılan her türlü terörist saldırının karşısındadır. Türkiye'nin karşı savunma yapmasını tamamen haklı buluyor.' dedi.

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Faid Mustafa, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de bir otelde düzenlenen "Uyum Buluşmaları" konulu toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan mercilerin harekete geçtiğini belirtti.

Bu durumu iyi anlatmak ve açıklığa kavuşturmak gerektiğini vurgulayan Faid Mustafa, şunları söyledi:

"Filistin ile Türkiye arasındaki ilişki tarih boyunca bakıldığında köklü bir ilişkidir. Bugün ve yarının ilişkisi değil. İki ülke ve hakları arasında olan sevgi çok derin bir sevgi. Biz nasıl Türkiye'ye geldiğimiz zaman ikinci vatanımıza geliyorsak, Türk vatandaşları da Filistin'e geldiği zaman ikinci vatanlarına geliyor gibi hissediyorlar. Bu sevgi her vatandaşta var. Filistin ve Türkiye düşmanları iki ülke arasındaki saygı ve sevgiden dolayı rahatsızlar. Bu yüzden haksız ve hiç doğru olmayan haberleri yayınladılar. Doğrusu şu Filistin halkı Türkiye ile birlikte duruyor."

Faid Mustafa, Filistin halkının her zaman Türkiye'nin başarılı olması ve ileriye gitmesi temennisinde bulunarak, "Filistin halkı Türkiye'ye karşı yapılan her türlü terörist saldırının karşısındadır. Filistin, Türkiye'nin teröre karşı savunma yapmasını tamamen haklı buluyor. Herkes şunu iyi bilmeli her zaman Filistin, Türkiye'nin yanında duracak. Duruyor. Türkiye ile Filistin arasında ortaya atılan asılsız haberlere insanların itibar etmemeleri gerek." diye konuştu.

 

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