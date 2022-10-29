Filistin'in BM Büyükelçisi: Filistin, İsrail'in kalıcı işgalini UAD'a taşımayı düşünüyor

BM Güvenlik Konseyinde konuşan Mansur, "Ülkeniz işgal edilse, topraklarınız çalınsa, halkınıza zulüm yapılsa ne yapardınız? Yaşamamıza yardım et, sen Güvenlik Konseyi'sin. Bu seçeneği onayla, yaşamamıza yardım et." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Mansur, eğer BM Güvenlik Konseyi Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeye isteksizse, konunun Uluslararası Adalet Divanına taşınması sorumluluğunun Genel Kurul'a ait olduğunu belirtti.

Filistin'in İsrail'in kalıcı işgalini Uluslararası Adalet Divanına taşımayı düşündüğünü söyleyen Mansur, "Dünyanın en yetkili organından bir karar vermesini isteyelim. Uluslararası Adalet Divanına gidelim, gerçek ve hukuki bir tespit yapsın. Bu geçici mi kalıcı ilhak mı?" dedi.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland da işgal edilen Batı Şeria'daki güvenlik durumunun kötüye gittiğine işaret etti.

Wennesland, çoğunluğu Filistinli olmak üzere çok sayıda insanın yaşanan şiddet olaylarında öldürüldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güvenlik güçlerinin bu yıl içinde 118 Filistinliyi öldürdüğünü açıklamıştı.