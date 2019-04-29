24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9487
  • 6,6616
  • 244.701
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: İsrail'in yayılmacı iştahı büyüyor

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tehdidiyle 'yayılmacı iştahının' giderek büyüdüğünü söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tehdidiyle ''yayılmacı iştahının'' giderek büyüdüğünü belirtti, bu tehditler karşısında uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin sorununun görüşüldüğü oturumda konuşan Mansur, İsrail'deki seçimlerin ardından barış umudunun giderek azaldığını söyledi.

Irkçılıkla suçladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işlediği ''savaş suçlarıyla'' da ''utanmazca övündüğünü'' ifade eden Mansur, ABD'yi de İsrail'in işlediği suçlara ortak olmakla suçladı.

Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etmekle tehdit ettiğini ve İsrail'in yayılmacı iştahının büyüdüğünü ifade eden Mansur, bu tehditler karşısında uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise mevcut durumun devam ettiği sürece her iki tarafın daha fazla "radikalleşeceği" daha fazla çatışma ve acı yaşanacağı uyarısında bulundu.

Ben Bilirim hafta içi her gün 20.00’da 360´da

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD yönetimi Kongre'ye rağmen vazgeçmiyor

ABD yönetimi Kongre'ye rağmen vazgeçmiyor

Ege'de deprem

Ege'de deprem

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

'Avukatlara şiddet savunma hakkına kasteden suçtur'

'Avukatlara şiddet savunma hakkına kasteden suçtur'

Vali Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı

Vali Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı

Konya'da kazanan çıkmadı

Konya'da kazanan çıkmadı

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Dev proje böyle görüntülendi

Dev proje böyle görüntülendi

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!

72 yaşındaki gezgin fıçı ile Atlas Okyanusu’nu geçti

72 yaşındaki gezgin fıçı ile Atlas Okyanusu’nu geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA