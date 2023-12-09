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  • Filistin'in BM Temsilcisi ABD'ye ateş püskürdü: ''Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün”
Dünya

Filistin'in BM Temsilcisi ABD'ye ateş püskürdü: ''Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün”

Filistin'in BM Temsilcisi Mansur, Gazze'de acil ateşkes talebinin BMGK'da ABD tarafındanveto edilmesine tepki gösterdi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 01:45 - Güncelleme:
Filistin'in BM Temsilcisi ABD'ye ateş püskürdü: ''Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün”
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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD tarafından veto edilmesine tepki gösterdi.

Mansur, vetonun ardından yaptığı konuşmada, "Bu, Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün" ifadesini kullandı.

"Bu sonucu reddediyoruz ve bu menfur vahşeti durdurmak için her türlü meşru yola başvurmaya devam edeceğiz" diyen Mansur, ABD'nin vetosu için de "İnsan hayatını, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden bu ciddi kriz karşısında Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar net sorumluluklarını yerine getirmesi engellendi." dedi.

Mansur, veto kararı ile savaş suçlularına, suçlarını devam ettirmeleri için daha fazla süre tanındığını vurgulayarak "Yarın bu saatlerde yüzlerce insan öldürülecek. Sonra da yüzlerce ve binlercesi. Çocuklar yanlışlıkla değil, kasıtlı olarak öldürülecek, yetim kalacak, yaralanacak, ömür boyu sakat kalacak." şeklinde konuştu.

Çifte standartların, ön yargının, ırkçılığın, İsrail istisnasının ve üstünlüğünün bedelini 1,3 milyon Filistinlinin canıyla ödediğine vurgu yapan Mansur, insanlığa karşı işlenen savaş suçlarına, soykırıma karşı olanların İsrail'in saldırılarına karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, dün düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kalmış, diğer 13 üye de "evet" oyu vermişti.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu.

Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

  • Mansur Gaza
  • Filistin BM
  • acil ateşkes

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