Filistin'in Kudüs Bakanı serbest bırakıldı

Yerel kaynaklar, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan bir grup tarafından Doğu Kudüs'teki evinden alınan Hedmi'nin yaklaşık 6 saat süren gözaltının ardından serbest bırakıldığını belirtti.

Öte yandan İsrail makamları Hedmi'nin gözaltına alınma nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Bakan Hedmi, bu sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'teki evine yapılan baskının ardından gözaltına alınmıştı.