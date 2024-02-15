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Dünya

Filistin'in sembol ismi Bergusi tek kişilik hücreye konuldu

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Fetih Hareketi Merkez Konsey üyesi Mervan el-Bergusi'nin tek kişilik hücreye konulduğunu bildirdi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 06:33 - Güncelleme:
Filistin'in sembol ismi Bergusi tek kişilik hücreye konuldu
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Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi, benim hapishanelerdeki teröristlere yönelik net politikalarımı uyguladığı için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bergusi'nin, İsrail Hapishaneler İdaresi tarafından Batı Şeria'da yer alan Ofer Askeri Hapishanesinden alınarak tek kişilik hücreye konulduğunu aktaran Ben-Gvir, hapishanede bir intifadanın planlandığı yönündeki bilgiler üzerinde bu adımın atıldığını öne sürdü.

Ben-Gvir, Bergusi'nin hangi hapishanede tutulduğuna ilişkin bilgi vermedi.

İsrail'in "Kanal 13" televizyonunda yayımlanan haberde de İsrail Hapishaneler İdaresi'nin, Bergusi'nin Batı Şeria'da üçünü intifada planı için çalıştığı yönünde elde ettiği bilgiler üzerinde kendisini tek kişilik hücreye aldığına işaret edildi.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki İkinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Merkez Konsey üyesi olan Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

  • Itamar Ben-Gvir
  • Mervan el-Bergusi
  • aşırı sağ

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