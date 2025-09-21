İSTANBUL 26°C / 19°C
  Filistin'in tanınmasını hazmedemedi... Soykırımcı Netanyahu'dan Batı Şeria'yı ilhak tehdidi
Dünya

Filistin'in tanınmasını hazmedemedi... Soykırımcı Netanyahu'dan Batı Şeria'yı ilhak tehdidi

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajı verdi.

21 Eylül 2025 Pazar 20:20
Filistin'in tanınmasını hazmedemedi... Soykırımcı Netanyahu'dan Batı Şeria'yı ilhak tehdidi
Soykırımcı Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti.

Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren soykırımcı Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.

Soykırımcı Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da 3 ülkenin Filistin devletini tanıma kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çağrısında bulunmuştu.

