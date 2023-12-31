Filistinli 80 kadın esir işkence ve açlıkla karşı karşıya

Esirler Cemiyeti'nden, avukatların Damon Cezaevi'ne yaptığı ziyaret ve buradaki esirlerle görüşmelerinin ardından çoğunluğu Gazze Şeridi'nden olan Filistinli kadınların durumuna ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Damon Cezaevi'nde çoğunluğu Gazze Şeridi'nden, diğerleri Batı Şeria ve Kudüs ile İsrail'deki şehirlerden 80 kadın esirin bulunduğu belirtildi.

Cezaevindeki Filistinli kadınların işkence gördüğü, hakaret ve aşağılamaya maruz kaldığı, aç bırakıldığı kaydedilen açıklamada, koğuşların çok kalabalık olduğu, çoğunluğunun yerde yatmak zorunda bırakıldığı ve hapishane yönetiminin battaniye girişine de izin vermediği kaydedildi.

Bazılarının hapse girmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen hâlen aynı kıyafeti giydiği, hapishane yönetiminin, kıyafet girişine de müsaade etmediği aktarıldı.

Gazzeli esirler ile diğer esirlerin birbirinden ayrı tutulduğu, iletişim halinde olmalarının engellendiği kaydedilen açıklamada, Gazzelilerin kat kat daha kötü uygulamalara maruz kaldığı, hapishane yönetiminin içmeleri için içmeye elverişli olmayan sular verdiği belirtildi.

- HAMİLE KADIN AÇ BIRAKILIYOR



Hapishane yönetimi tarafından yanmış ve yenmeyecek durumda yiyecekler verilen 4 aylık hamile bir kadının kasten aç bırakıldığı, 82 yaşındaki yaşlı bir kadının ise aşağılayıcı muamelelerle karşılaştığı ifade edildi.

İsrail'in cezaevlerindeki Filistinlilere hukuk dışı uygulamalarına karşı başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumdan harekete geçmesi istendi.

Konuyla alakalı İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.